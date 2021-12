Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate dalla peggiore alluvione della Malesia degli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate dalla peggioredelladegli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di ...

Advertising

SaraCVTo : RT @MediasetTgcom24: Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua #malesia - ObjectieveNews : RT @MediasetTgcom24: Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua #malesia - MediasetTgcom24 : Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua #malesia - infoitestero : Filippine, almeno 137 morti per tifone Rai. Malesia, 22 mila sfollati per alluvioni - BreakingItalyNe : MALESIA: Naufragio di un'imbarcazione con a bordo migranti indonesiani al largo di Tanjung Balau nel distretto di K… -

Ultime Notizie dalla rete : Malesia almeno Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua ...dalla peggiore alluvione della Malesia degli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di acquazzoni torrenziali nella capitale e in tutto il Paese. Almeno tre ...

Malesia: almeno 21mila persone costrette a sfollare per le inondazioni Kuala Lumpur, 19 dic 14:35 - Almeno 21mila persone sono state costrette a sfollare in Malesia a seguito delle inondazioni provocate da forti piogge torrenziali. Lo riferisce...

Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua TGCOM Malesia, almeno tre vittime per alluvione: migliaia intrappolati da acqua Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate dalla peggiore alluvione della Malesia degli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di ...

Inondazioni: la Malesia sott’acqua, sfollati in 30.000 Una stagione dei monsoni particolarmente violenta ha messo in difficoltà diverse regioni e città nella Malesia in questo fine settimana ...

...dalla peggiore alluvione delladegli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di acquazzoni torrenziali nella capitale e in tutto il Paese.tre ...Kuala Lumpur, 19 dic 14:35 -21mila persone sono state costrette a sfollare ina seguito delle inondazioni provocate da forti piogge torrenziali. Lo riferisce...Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate dalla peggiore alluvione della Malesia degli ultimi anni, dopo che le forti piogge si sono fermate dopo oltre tre giorni di ...Una stagione dei monsoni particolarmente violenta ha messo in difficoltà diverse regioni e città nella Malesia in questo fine settimana ...