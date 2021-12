Made in Italy – Vallardi (Lega): difenderlo dagli attacchi dell’Ue (Di lunedì 20 dicembre 2021) Made in Italy: Vallardi (Lega), serve uno spirito nazionalista per difenderlo dagli attacchi dell’Ue – “Dalle etichette a semaforo piuttosto che agli insetti a tavola o all’attacco alle tutele del nostro Dop come il caso del prosecco, tutte queste situazioni ci fanno capire che qualcosa sta cambiando purtroppo in danno delle nostre produzioni”. A lanciare l’allarme è il senatore Gianpaolo Vallardi, Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in un’intervista al quotidiano online labparlamento.it. “Abbiamo da un lato – ha dichiarato Vallardi – un’Europa che ci dà i soldi per il Pnrr ma che dall’altro apre a tutta una serie di iniziative che ci portano ad essere veramente sotto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021)in), serve uno spirito nazionalista per– “Dalle etichette a semaforo piuttosto che agli insetti a tavola o all’attacco alle tutele del nostro Dop come il caso del prosecco, tutte queste situazioni ci fanno capire che qualcosa sta cambiando purtroppo in danno delle nostre produzioni”. A lanciare l’allarme è il senatore Gianpaolo, Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in un’intervista al quotidiano online labparlamento.it. “Abbiamo da un lato – ha dichiarato– un’Europa che ci dà i soldi per il Pnrr ma che dall’altro apre a tutta una serie di iniziative che ci portano ad essere veramente sotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Export, effetto SACE sulle imprese: 13,8 miliardi di fatturato addizionale e 40mila posti di lavoro Si conferma negli ultimi due anni la forte crescita delle imprese appartenenti ai settori del Made in Italy, quindi agroalimentare e sistema moda. Quanto alla distribuzione sul territorio, il Nord - ...

Natale, regali agroalimentari ancora al top Messe da parte le mode esterofile, infatti, vince assolutamente il Made in Italy e, tra i prodotti più gettonati, spuntano vino, spumante, panettone e torrone tradizionale, seguiti da salumi, ...

L’imprenditrice: “La contraffazione è un furto, scegliamo regali Made in Italy” RomaIT Giovanni Soldini nello spot di Etilika.it per i vini made in Italy Protagonista dello spot - con la regia di Peppe Toia e la fotografia di Filippo Genovese - è Giovanni Soldini. Nel filmato il celebre navigatore sottolinea la sua scelta di sostenere prodotti di quali ...

50 anni di grande ceramica a Montespertoli Questa mattina il Sindaco Alessio Mugnaini insieme al Consigliere Regionale Enrico Sostegni e all'Assessore comunale alle Attività Produttive Paolo Vignozzi hanno festeggiato il 50° anno di attività d ...

