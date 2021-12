Lutto nella tv | una notizia choc | morta l’attrice a 35 anni “È caduta dalla finestra” Soccorsi inutili

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Era attrice, cantante e doppiatrice la 35enne trovata senza vita in un patio al 14esimo piano nell’hotel in cui alloggiava. La donna si trovava al piano numero 20, dove alloggiava, e secondo le prime indiscrezioni sembra si sia lanciata di sua spontanea volontà. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia. La 35enne è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale, ma purtroppo le ferite riportatoerano troppo gravi e poco dopo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dal momento che potrebbe trattarsi di un caso di suicidio, la polizia della prefettura di Hokkaido sta indagando sulla questione. Laè della morte di Sayaka Kanda è stata confermata da The Yomiuri Shimbun, che per primo aveva dato aggiornamenti ai fan della cantane e attrice, nota in Giappone per ...