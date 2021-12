Lunedì nero per le Borse tra stop al piano Usa e nuovi lockdown. Giù Wall Street (Di lunedì 20 dicembre 2021) Timori per la diffusione della variante Omicron e per le possibili restrizioni introdotte dai Governi. Pesa anche il taglio dei tassi deciso dalla banca centrale cinese. Tonfo del petrolio, spread sale a 130 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Timori per la diffusione della variante Omicron e per le possibili restrizioni introdotte dai Governi. Pesa anche il taglio dei tassi deciso dalla banca centrale cinese. Tonfo del petrolio, spread sale a 130 punti

Advertising

rubenanguiano : Lunedì nero per le Borse tra stop al piano Usa e nuovi lockdown. Giù Wall Street - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Lunedì nero per i mercati: pesano variante Omicron e altre cause - GabrielDebach : Citazione su Milano Finanza sulla diffusione della variante #Omicron - telodogratis : Lunedì nero per i mercati: pesano variante Omicron e altre cause - cafifal : Clima da lunedì nero, lo stop al maxi piano Usa e lo spettro lockdown piegano le Borse - Il Sole 24 ORE @sole24ore -