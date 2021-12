Lunedi 20 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema | A Casa Tutti Bene - Ep 1 e 2

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A- Ep. 1 e 2 PRODUZIONE SKY ORIGINAL I Ristuccia si riuniscono per i 70 anni di Pietro. La festa procede tra litigi e gelosie. A fine serata, Pietro ha un malore e muore. Dopo il funerale la famiglia si riunisce per la lettura del testamento e le sue volonta' scioccanoquanti.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Il corriere - The MuleAction-drama di e con Clint Eastwood, Bradley...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Gli impegni del Presidente Mario Draghi da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre ?? - MiC_Italia : #PNRR, lunedì 20 dicembre alle ore 11.30 il Ministro della Cultura @dariofrance presenta il bando 'Borghi' finanzia… - reportrai3 : Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì.… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Lunedì 20 Dicembre 2021 - Sii felice e contento!' su @Spreaker #angelo #annunciazione #avvento… - CiaoKarol : Preghiera Miracolosa alla Vergine Santissima per ottenere grazie e favori. Recitala oggi, lunedì 20 dicembre 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedi Dicembre

Teleclubitalia.it

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 7,10 - 14 In quei giorni, il Signore parlò ad Àcaz: 'Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto'. Ma Àcaz ...Di seguito il programma odierno e come guardarlo in tv (orari italiani) : PROGRAMMA MONDIALI VASCA CORTA OGGI' 20- BATTERIE 06:30 4 50 mista uomini - Italia 06:37 200 misti donne - ...La terza dose di vaccino anti-Covid è stata somministrata al 30 per cento dei pugliesi, dato superiore alla media nazionale. A darne notizia è l’amministrazione regionale in giornata. La campagna di p ...La Fondazione T De Luca - Mattei è lieta di comunicare che la Casa di riposo matelicese è nuovamente Covid free dopo la positività di un ospite e due dipendenti, tutti asintomatici. A causa di un guas ...