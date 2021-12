Lulù Selassiè | scenata di gelosia al Gf Vip | ma Manuel non c' entra

Advertising

Frances12916048 : RT @barbieeee__2: da “C’EST LA VIE” a LULÙ SELASSIE è un attimo… Schiatto malissimo #gfvip - ArdolinoPina : RT @supremanes: Sto malissimo per Manuel e Davide che cambiano la canzone di Achille Lauro con “Lulù Selassie”?? #GFvip - nnastyxmir : RT @barbieeee__2: da “C’EST LA VIE” a LULÙ SELASSIE è un attimo… Schiatto malissimo #gfvip - paladino_clara : RT @barbieeee__2: da “C’EST LA VIE” a LULÙ SELASSIE è un attimo… Schiatto malissimo #gfvip - Terry9024 : RT @barbieeee__2: da “C’EST LA VIE” a LULÙ SELASSIE è un attimo… Schiatto malissimo #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè

Gossip News

Nuovi arrivi, nuove gelosie al Grande Fratello Vip . Stavolta nel mirino dinon finisce , ma con la compagna di stanza Sophie Codegoni . Tutta colpa della , che dal giorno del suo ingresso ha distolto l'attenzione della ragazza dalla principessa. La scenata di ...Jessicaabbandona il GF Vip?/ "Non piaccio, sto qui solo per cucinare" La principessa ... Jessica Selassié/ Dopo la lite con, ricorda il papà: "Se non ci fosse stato..." Dopo la diretta è ...