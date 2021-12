L’ultima frontiera del reality? Il dentista!

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La dottoressa Smile e ildentistico Il Mattino, pagina 45, di Francesca Bellino. La dottoressa Annapaola Manfredonia è già nota, garantiscono i comunicati stampa, per essere un’eccellente «restauratrice di sorrisi» per aver curato l’estetica dei denti di centinaia di pazienti, ma ora sta per essere consacrata dal piccolo schermo La dottoressa Smile grazie al primo programma dedicato allo «smile makeover» della tv italiana di cui è protagonista che debutterà su Real Time (canale 31 del DTT) mercoledì 22 dicembre alle 22.20. Che cosa diavolo è lo «smile makeover»? La dottoressa Manfredonia nell’ennesimoshow sanitario ha semplicemente aiutato a migliorare la dentatura di tre pazienti che hanno accettato di sottoporsi alle sue cure nello studio napoletano di viale Gramsci, a Mergellina, e di mostrare la loro bocca prima e dopo ...