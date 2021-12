L'Ue in ordine sparso: il mancato coordinamento dei paesi sulle restrizioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Germania oggi potrebbe annunciare nuove restrizioni ai contatti sociali per cercare di rallentare la diffusione di Omicron, aggiungendosi alla lista sempre più lunga di paesi europei che scelgono lockdown, coprifuoco e chiusure di fronte alle incertezze della nuova variante. Il cancelliere, Olaf Scholz, incontrerà i presidenti dei Länder: secondo una bozza di accordo, dal 28 dicembre ci sarà un limite massimo di dieci persone per gli incontri sia all’aperto sia al chiuso, mentre a ristoranti e bar potranno accedere solo i vaccinati. Nel fine settimana erano stati paesi Bassi, Irlanda e Danimarca a introdurre restrizioni. La principale giustificazione è preservare il sistema sanitario ma l’obiettivo è anche guadagnare tempo per accelerare sui richiami e la vaccinazione dei bambini. Ma l’Unione europea, dopo le ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Germania oggi potrebbe annunciare nuoveai contatti sociali per cercare di rallentare la diffusione di Omicron, aggiungendosi alla lista sempre più lunga dieuropei che scelgono lockdown, coprifuoco e chiusure di fronte alle incertezze della nuova variante. Il cancelliere, Olaf Scholz, incontrerà i presidenti dei Länder: secondo una bozza di accordo, dal 28 dicembre ci sarà un limite massimo di dieci persone per gli incontri sia all’aperto sia al chiuso, mentre a ristoranti e bar potranno accedere solo i vaccinati. Nel fine settimana erano statiBassi, Irlanda e Danimarca a introdurre. La principale giustificazione è preservare il sistema sanitario ma l’obiettivo è anche guadagnare tempo per accelerare sui richiami e la vaccinazione dei bambini. Ma l’Unione europea, dopo le ...

