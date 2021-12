Love is in the air, trama 20 dicembre: i sospetti di Aydan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aydan e Seyfi potrebbero scoprire molto presto il segreto che Eda sta cercando di nascondere alla famiglia Bolat, come sottolinea la trama di Love is in the air di oggi, lunedì 20 dicembre. La Yildiz, infatti, da quando si è casualmente imbattuta in Serkan, a cinque anni dalla fine della loro travagliata storia d'amore, sta provando in tutti i modi a non far scoprire al suo ex fidanzato di aver avuto una figlia da lui, Kiraz, e per deviare ogni sospetto ha fatto credere a tutti che la bambina sia figlia di Melek e Burak. Nel frattempo, dopo aver litigato con Eda a causa della sua gelosia, Serkan le chiederà scusa e troverà per puro caso la prova che la paesaggista non l'ha mai dimenticato. Alla ragazza, infatti, cadrà inavvertitamente il plettro della chitarra di Serkan e lui si renderà conto, con gioia ed ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021)e Seyfi potrebbero scoprire molto presto il segreto che Eda sta cercando di nascondere alla famiglia Bolat, come sottolinea ladiis in the air di oggi, lunedì 20. La Yildiz, infatti, da quando si è casualmente imbattuta in Serkan, a cinque anni dalla fine della loro travagliata storia d'amore, sta provando in tutti i modi a non far scoprire al suo ex fidanzato di aver avuto una figlia da lui, Kiraz, e per deviare ogni sospetto ha fatto credere a tutti che la bambina sia figlia di Melek e Burak. Nel frattempo, dopo aver litigato con Eda a causa della sua gelosia, Serkan le chiederà scusa e troverà per puro caso la prova che la paesaggista non l'ha mai dimenticato. Alla ragazza, infatti, cadrà inavvertitamente il plettro della chitarra di Serkan e lui si renderà conto, con gioia ed ...

