Love is in the air, anticipazioni oggi 20 dicembre: Kiraz vince la sfida con Serkan

Love is in the Air, anticipazioni lunedì 20 dicembre, primo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul arrivata alla seconda stagione? Kiraz vincerà la sfida con Serkan e lui dovrà pagare la scommessa. Intanto Aydan critica il comportamento di Eda e nota la somiglianza della piccola con la Yildiz. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50.

