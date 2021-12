Love is in the Air Anticipazioni 21 dicembre 2021: scatta il bacio tra Eda e Serkan… (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan si baciano, cedendo alla passione. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vediamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan si baciano, cedendo alla passione.

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - dam3nslove : ho appena letto the proper way to write love e come mini storie ci stanno - radiokemonia : Stai ascoltando: E.g. Daily-Love In The Shadows La musica anni 80 solo su - davidecognigni : @crypto_gateway Caro babbo natale, anche se quest’anno non ho fatto il buono ed messo tanti cippini in giro, vorrei… - radiokemonia : Stai ascoltando: R.E.M.-The One I Love La musica anni 80 solo su -