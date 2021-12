Love is in the Air (anticipazioni 20-24 dicembre 2021): Eda e Serkan si baciano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Eda e Serkan Riscoppia l’amore tra Eda e Serkan. I due protagonisti di Love is in the Air si scambieranno un bacio appassionato. Ma attenzione: i problemi non sono finiti. Eda, del resto, non ha ancora rivelato all’uomo di essere padre. Maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Love is in the Air è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 circa su Canale 5. Love is in the air: anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021 Serkan, pur non avendone alcun diritto, discute con Eda a causa della sua gelosia, ma quando va a chiederle scusa trova la prova che Eda non l’ha mai dimenticato: il plettro della sua chitarra, caduto accidentalmente alla ragazza. Dopo aver scoperto che Eda non l’ha mai dimenticato, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Eda eRiscoppia l’amore tra Eda e. I due protagonisti diis in the Air si scambieranno un bacio appassionato. Ma attenzione: i problemi non sono finiti. Eda, del resto, non ha ancora rivelato all’uomo di essere padre. Maggiori dettagli nelle nostreis in the Air è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 circa su Canale 5.is in the air:da lunedì 20 a venerdì 24, pur non avendone alcun diritto, discute con Eda a causa della sua gelosia, ma quando va a chiederle scusa trova la prova che Eda non l’ha mai dimenticato: il plettro della sua chitarra, caduto accidentalmente alla ragazza. Dopo aver scoperto che Eda non l’ha mai dimenticato, ...

