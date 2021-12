“L’ospite è con me”. Gianluca Vialli, la dura battaglia contro il tumore. Parole che rattristano tutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ormai da qualche anno Gianluca Vialli, l’ex giocatore della Nazionale italiana di calcio, combatte contro un tumore al pancreas. È dal 2017 che ha iniziato la sua personale battaglia contro la malattia e lo fa con grande coraggio affrontando tanti sacrifici. Dopo 17 mesi di chemioterapia nella primavera del 2020 aveva annunciato l’assenza della malattia. Ma la sua è una battaglia lunga e faticosa, fatta di tante tappe di momenti positivi che si alternano a momenti negativi. Poco prima dell’inizio degli Europei, Gianluca Vialli aveva raccontato: “So che per quello che mi è successo ci sono tante persone e pensano che se sto bene io, possono farcela anche loro. Sono stato un giocatore e un uomo forte ma anche fragile e penso che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ormai da qualche anno, l’ex giocatore della Nazionale italiana di calcio, combatteunal pancreas. È dal 2017 che ha iniziato la sua personalela malattia e lo fa con grande coraggio affrontando tanti sacrifici. Dopo 17 mesi di chemioterapia nella primavera del 2020 aveva annunciato l’assenza della malattia. Ma la sua è unalunga e faticosa, fatta di tante tappe di momenti positivi che si alternano a momenti negativi. Poco prima dell’inizio degli Europei,aveva raccontato: “So che per quello che mi è successo ci sono tante persone e pensano che se sto bene io, possono farcela anche loro. Sono stato un giocatore e un uomo forte ma anche fragile e penso che ...

