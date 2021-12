Lorenzo Insigne candidato al Pallone Azzurro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lorenzo Insigne è candidato al Pallone Azzurro, premio assegnato dai tifosi al miglior calciatore dell’anno della Nazionale maschile e alla miglior calciatrice di quella femminile. Lo scrive su Twitter l’account della Nazionale italiana. Per votare il capitano del Napoli c’è tempo fino alle ore 20 del 30 dicembre: questo è il link. Candidati, insieme a Insigne, Barella, Chiesa, Donnarumma e Spinazzola. ??????? ??????? candidato ??????? ??????? Vota https://t.co/8vB1aAPZWZ#PalloneAzzurro#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/HZeB0MFRTN — Nazionale Italiana (@Azzurri) December 20, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021)al, premio assegnato dai tifosi al miglior calciatore dell’anno della Nazionale maschile e alla miglior calciatrice di quella femminile. Lo scrive su Twitter l’account della Nazionale italiana. Per votare il capitano del Napoli c’è tempo fino alle ore 20 del 30 dicembre: questo è il link. Candidati, insieme a, Barella, Chiesa, Donnarumma e Spinazzola. ??????? ?????????????? ??????? Vota https://t.co/8vB1aAPZWZ##Nazionale #Azzurri #Vivopic.twitter.com/HZeB0MFRTN — Nazionale Italiana (@Azzurri) December 20, 2021 L'articolo ilNapolista.

