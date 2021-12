L’opinionista non ha dubbi: “De Ligt e l’addio alla Juventus? Raiola ha ragione!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Negli ultimi giorni, Raiola ha voluto sganciare la bomba sul futuro prossimo di De Ligt. E sarebbe un futuro, a quanto pare, lontano dal capoluogo piemontese. Ma non finisce qui: L’opinionista ex Sky ora alla Rai ha voluto dire la sua in merito. In particolare, ha voluto confermare ancor di più questa probabile ipotesi di mercato: De Ligt lontano dalla Juventus alla fine di questa stagione. “Raiola ha ragione: De Ligt saluterà la Juventus!”: la piccante provocazione di Adani! De Ligt, Raiola, Adani La provocazione è bella e buona ed è di quelle piccanti, che scottano. E a lanciarla è stato proprio Lele Adani nel corso della trasmissione sportiva “90° Minuto”. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Negli ultimi giorni,ha voluto sganciare la bomba sul futuro prossimo di De. E sarebbe un futuro, a quanto pare, lontano dal capoluogo piemontese. Ma non finisce qui:ex Sky oraRai ha voluto dire la sua in merito. In particolare, ha voluto confermare ancor di più questa probabile ipotesi di mercato: Delontano dfine di questa stagione. “ha ragione: Desaluterà la!”: la piccante provocazione di Adani! De, Adani La provocazione è bella e buona ed è di quelle piccanti, che scottano. E a lanciarla è stato proprio Lele Adani nel corso della trasmissione sportiva “90° Minuto”. ...

