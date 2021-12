“L’operazione al varicocele può compromettere la qualità spermatica?”

Leggi su gravidanzaonline

Buonasera dottore, mio marito ha undi terzo stadio e uno spermiogramma alterato. Sono otto mesi che cerchiamo di avere un figlio che non arriva. Ha paura di essere operato perché ci è stato detto che l'intervento può portare a un peggioramento degli spermatozoi. Purtroppo non siamo giovani (lui 39 anni e io 37) e ci spaventa non avere più la speranza di provare. Ci consiglia di fare comunque l'intervento? Grazie.