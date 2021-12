Livorno Francesco Tomassi travolto e ucciso da un treno ad Antignano | era al quarto anno dell’Accademia Navale

(Di lunedì 20 dicembre 2021)da unin prossimità della stazione di, quartiere di. È morto così, 23 anni, originario di Aquino (Frosinone).frequentava l’Accademialivornese. Gli inquirenti propendono per l’incidente. Il ventenne laziale forse stava rincasando. In base ad una ricostruzioneavrebbe avuto un litigio con alcuni di loro e si è incamminato a piedi lungo i binari, ma poco dopo è transitato unche lo ha investito all’altezza della stazione della stazione di, dove abitava per frequentare il...

Una serata in allegria, come spesso gli capitava il sabato sera, in compagnia degli amici. Una serata di festa in discoteca. Poi il ritorno in auto, il passaggio nei pressi della stazione ferroviaria ...