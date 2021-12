Livio Suppo | “Valentino Rossi è MotoGP da tanti anni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In un’intervista agli spagnoli di Motosan.es, l’ex team principal Honda,, ha parlato di diverse tematiche, attuali e non, dellaha lasciato nel 2017, dopo aver portato al successo Casey Stoner con la Ducati e Marc Marquez con la Honda nella sua carriera. Si è espresso in merito alle difficoltà dell’ultimo anno e mezzo di Marc Marquez e delle nuove leve, tra cui Pol Espargarò. Non è mancata una menzione a, ritiratosi proprio quest’anno dalladopo averne scritto la storia per diversi. Ecco le parole di. Le parole diha parlato innanzitutto rispetto alle ...