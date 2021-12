Liverpool, Klopp contro l'arbitro: 'Che problemi ha con me?' (Di lunedì 20 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Un pareggio, tanta tensione e tante polemiche. Con queste poche parole si potrebbe descrivere Tottenham - Liverpool di ieri sera, finita 2 - 2 , che ha offerto un grande ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Un pareggio, tanta tensione e tante polemiche. Con queste poche parole si potrebbe descrivere Tottenham -di ieri sera, finita 2 - 2 , che ha offerto un grande ...

Advertising

FBiasin : “Vorrei chiarezza da parte di tutto il sistema sui numeri dei positivi e vorrei sapere i loro nomi per quanto conce… - sportli26181512 : #Liverpool, #Klopp contro l'arbitro: 'Che problemi ha con me?': L'allenatore ha attaccato l'arbitro Tierney sia dur… - napolista : #Klopp furioso con gli arbitri: «Non so che problema abbiano con me» Il tecnico del Liverpool s’è lamentato per la… - cardylove2000mh : RT @FinallyMichele: devono arrivare alla partita con il liverpool che si sentono un misto tra il Real di Altafini e il Barca di Pep, nel mo… - JVCKSMOL : RT @FinallyMichele: devono arrivare alla partita con il liverpool che si sentono un misto tra il Real di Altafini e il Barca di Pep, nel mo… -