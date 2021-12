LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: subito Della Vite e Maurberger (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 2’28?81 per Della Vite. Una manche molto pulita, la sensazione è che, memore dell’uscita di ieri, oggi abbia sciato al 70%. Partito Simon Maurberger, secondo azzurro in gara. 13.30 Partito Filippo Della Vite! 13.28 Ci siamo, Filippo Della Vite al cancelletto di partenza. Deve sfruttare l’occasione di una pista intonsa. 13.25 All’inizio vedremo subito in gara Filippo Della Vite e Simon Maurberger. Il primo è un ragazzo di 20 anni che ha grandi ed evidenti qualità, chiaramente da svezzare; il secondo un atleta di 26 anni che, anche a causa degli infortuni, sinora non è riuscito a sfondare come ci si sarebbe attesi. 13.22 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 2’28?81 per. Una manche molto pulita, la sensazione è che, memore dell’uscita di ieri, oggi abbia sciato al 70%. Partito Simon, secondo azzurro in gara. 13.30 Partito Filippo! 13.28 Ci siamo, Filippoal cancelletto di partenza. Deve sfruttare l’occasione di una pista intonsa. 13.25 All’inizio vedremoin gara Filippoe Simon. Il primo è un ragazzo di 20 anni che ha grandi ed evidenti qualità, chiaramente da svezzare; il secondo un atleta di 26 anni che, anche a causa degli infortuni, sinora non è riuscito a sfondare come ci si sarebbe attesi. 13.22 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini in lotta per la vittoria con Odermatt! Alle 13.30 la… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino gigante maschile lunedì Alta Badia 2021: prima e seconda manche in DIRETTA - #alpino #gigante… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE 2° Slalom gigante #AltaBadia 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: tutto pronto per la prima manche, sarà spettacolo sulla Gran Risa! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 20/12 in DIRETTA: nuova gara sulla Gran Risa -