LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: si parte alle 13.30, De Aliprandini sfida Odermatt! (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Sono quattro gli italiani qualificati per la seconda manche. Oltre a De Aliprandini, troviamo Giovanni Borsotti 23°, Simon Maurberger 29° e Filippo Della Vite 30°. 13.07 Luca De Aliprandini è secondo a metà gara a soli 18 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt. 3° il tedesco Alexander Schmid a 0.86, 4° l’austriaco Stefan Brennsteiner a 0.93, 5° il norvegese Henrik Kristoffersen (vincitore ieri) a 0.99. 13.05 Buongiorno amici di OA Sport e ben tornati. alle 13.30 prenderà il via la seconda manche del Gigante dell’Alta Badia. LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.21 Sono dunque quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche: 2° De Aliprandini a soli 18 centesimi da Marco Odermatt, 23° ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Sono quattro gli italiani qualificati per la seconda manche. Oltre a De, troviamo Giovanni Borsotti 23°, Simon Maurberger 29° e Filippo Della Vite 30°. 13.07 Luca Deè secondo a metà gara a soli 18 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt. 3° il tedesco Alexander Schmid a 0.86, 4° l’austriaco Stefan Brennsteiner a 0.93, 5° il norvegese Henrik Kristoffersen (vincitore ieri) a 0.99. 13.05 Buongiorno amici di OA Sport e ben tornati.13.30 prenderà il via la seconda manche deldell’. LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.21 Sono dunque quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche: 2° Dea soli 18 centesimi da Marco Odermatt, 23° ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini in lotta per la vittoria con Odermatt! Alle 13.30 la… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino gigante maschile lunedì Alta Badia 2021: prima e seconda manche in DIRETTA - #alpino #gigante… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE 2° Slalom gigante #AltaBadia 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: tutto pronto per la prima manche, sarà spettacolo sulla Gran Risa! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 20/12 in DIRETTA: nuova gara sulla Gran Risa -