LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Marco Odermatt comanda su un ottimo De Aliprandini! Male Pinturault e Faivre (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL Gigante ODIERNO 10.23 Manuel Feller inizia con mezzo secondo di ritardo in alto, quindi crolla a 1.45 al secondo intermedio, quindi 1.93. Taglia il traguardo con molte imprecisioni in 12a posizione a 2.13. Davvero passo indietro notevole rispetto a ieri! Tocca ora al norvegese Lucas Braathen. 10.21 Gino Caviezel sbaglia tutto e arriva con 2.36 già al secondo intermedio. Riesce a evitare la caduta una prima volta, non una seconda e finisce fuori gara. Attenzione ora a Manuel Feller! 10.19 Justin Murisier non trova mai il giusto ritmo e finisce ottavo a 1.59. Al via il suo connazionale Gino Caviezel. 10.17 Stefan Brennsteiner lascia 34 centesimi in alto, diventano 70 al secondo intermedio, quindi tiene bene nel muro e limita i danni, quindi chiude la sua prima manche in quarta ...

