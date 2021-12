LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Marco Odermatt al comando, ma De Aliprandini è in scia! Male Pinturault (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL Gigante ODIERNO 10.33 Leif Kristian Nestvold-Haugen disputa una prima manche davvero sottotono e non va oltre la 17a e ultima posizione a 3.33. Davvero gara da dimenticare! Parte adesso il candese Erik Read. 10.32 River Radamus è il più veloce in vetta! Al secondo intermedio, invece, lascia ben 62 centesimi. Prosegue dando tutto ma il passivo va a 1.19, quindi chiude ottavo a 1.43. Al cancelletto il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen. 10.30 Marco Schwarz procede con pochissimo ritmo e finisce 15° a 2.45 dalla vetta. Al via lo statunitense River Radamus! Occhio alla sua sciata! 10.29 Marco Odermatt si sta confermando il miglior in Gigante in questa stagione, ma spicca anche il secondo posto a soli 18 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELODIERNO 10.33 Leif Kristian Nestvold-Haugen disputa una prima manche davvero sottotono e non va oltre la 17a e ultima posizione a 3.33. Davvero gara da dimenticare! Parte adesso il candese Erik Read. 10.32 River Radamus è il più veloce in vetta! Al secondo intermedio, invece, lascia ben 62 centesimi. Prosegue dando tutto ma il passivo va a 1.19, quindi chiude ottavo a 1.43. Al cancelletto il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen. 10.30Schwarz procede con pochissimo ritmo e finisce 15° a 2.45 dalla vetta. Al via lo statunitense River Radamus! Occhio alla sua sciata! 10.29si sta confermando il miglior inin questa stagione, ma spicca anche il secondo posto a soli 18 ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE 2° Slalom gigante #AltaBadia 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: tutto pronto per la prima manche, sarà spettacolo sulla Gran Risa! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 20/12 in DIRETTA: nuova gara sulla Gran Risa - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 20-12 in DIRETTA: nuova gara sulla Gran Risa - #alpino #Gigante #Badia #20-12 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #AltaBadia Il #SuperG va a #Kristoffersen, protagonista di una incredibile rimonta. Sul podio… -