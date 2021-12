LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Della Vite top20, tra poco De Aliprandini (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Radamus finisce lungo di linea nella parte Alta e impiega diverse porte per ritrovare la traiettoria ideale. All’arrivo è quinto a 0.28: classifica molto corta. E’ il momento del norvegese Lucas Braathen, 0.74 su Feller. 14.09 Mancano solo 8 atleti. Al comando Feller con 0.04 su Murisier e 0.20 su Windingstad. Da ora chiunque può dare la caccia al podio. Tocca all’americano River Radamus: 7 decimi secchi di vantaggio da gestire. 14.08 Niente da fare per Zubcic, 5° a 0.63. 14.06 Murisier è secondo a soli 4 centesimi da Feller. La gara entra nel vivo, c’è il croato Filip Zubcic: parte con 0.65 di vantaggio sull’austriaco al comando. 14.04 Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.49 su Feller, chiude 11° a 1?51. Dunque Della Vite entra tra i ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Radamus finisce lungo di linea nella partee impiega diverse porte per ritrovare la traiettoria ideale. All’arrivo è quinto a 0.28: classifica molto corta. E’ il momento del norvegese Lucas Braathen, 0.74 su Feller. 14.09 Mancano solo 8 atleti. Al comando Feller con 0.04 su Murisier e 0.20 su Windingstad. Da ora chiunque può dare la caccia al podio. Tocca all’americano River Radamus: 7 decimi secchi di vantaggio da gestire. 14.08 Niente da fare per Zubcic, 5° a 0.63. 14.06 Murisier è secondo a soli 4 centesimi da Feller. La gara entra nel vivo, c’è il croato Filip Zubcic: parte con 0.65 di vantaggio sull’austriaco al comando. 14.04 Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.49 su Feller, chiude 11° a 1?51. Dunqueentra tra i ...

