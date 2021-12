LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini in lotta per la vittoria con Odermatt! Alle 13.30 la seconda manche (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL Gigante ODIERNO 11.05 L’austriaco Dominik Raschner fa segnare il 32° crono a 3.63. 11.04 Il russo Ivan Kuznetsov (numero 35) conclude la sua prima manche in 20a posizione a 2.77. 11.03 Il belga Sam Maes è ottimo in avvio con soli 30 centesimi di distacco, arriva a metà gara con 1.29, quindi chiude malamente 30° a 3.42. 11.02 Il russo Aleksander Andrienko (numero 33) scende senza errori clamorosi ma si ferma in 21a posizione a 2.89. 11.01 L’austriaco Raphael Haaser si ferma in 20a posizione a 2.77. 11.00 Il francese Cyprien Sarrazin (numero 31) conclude la sua prima manche con il 28° tempo a 4.11 da Odermatt. 10.59 Mardo Odermatt, quindi, chiude in vetta la prima manche del Gigante dell’Alta ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELODIERNO 11.05 L’austriaco Dominik Raschner fa segnare il 32° crono a 3.63. 11.04 Il russo Ivan Kuznetsov (numero 35) conclude la sua primain 20a posizione a 2.77. 11.03 Il belga Sam Maes è ottimo in avvio con soli 30 centesimi di distacco, arriva a metà gara con 1.29, quindi chiude malamente 30° a 3.42. 11.02 Il russo Aleksander Andrienko (numero 33) scende senza errori clamorosi ma si ferma in 21a posizione a 2.89. 11.01 L’austriaco Raphael Haaser si ferma in 20a posizione a 2.77. 11.00 Il francese Cyprien Sarrazin (numero 31) conclude la sua primacon il 28° tempo a 4.11 da Odermatt. 10.59 Mardo Odermatt, quindi, chiude in vetta la primadeldell’...

