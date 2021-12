LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini 2°, primo podio! “Non una svolta, ma una conferma” (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO DI SCI alpino AGGIORNATE 14.41 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.39 “Nelle prime gare sono sempre stato costante. Nella prima manche ho sciato forte, nella seconda ho usato anche la testa. La pista era buia, sbatteva: ho amministrato il vantaggio per non commettere errori. Non è una svolta, ma una conferma dopo l’argento dei Mondiali“, le prime parole di Luca De Aliprandini alla RAI. 14.37 Odermatt ha ormai ipotecato la Coppa del Mondo di Gigante: nella graduatoria di specialità è in testa con 380 punti, seguito da Kristoffersen a 213. Eccezionale Luca De Aliprandini, 3° a 207: come vi abbiamo detto ad inizio ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO DI SCIAGGIORNATE 14.41 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.39 “Nelle prime gare sono sempre stato costante. Nella prima manche ho sciato forte, nella seconda ho usato anche la testa. La pista era buia, sbatteva: ho amministrato il vantaggio per non commettere errori. Non è una, ma unadopo l’argento dei Mondiali“, le prime parole di Luca Dealla RAI. 14.37 Odermatt ha ormai ipotecato la Coppa del Mondo di: nella graduatoria di specialità è in testa con 380 punti, seguito da Kristoffersen a 213. Eccezionale Luca De, 3° a 207: come vi abbiamo detto ad inizio ...

