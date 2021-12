LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: bronzo per la 4×50 mista maschile! (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11: A metà gara Douglas, Yu, Pickrem 15.09: 12 medaglie per l’Italia, eguagliato Shanghai. Ora la finale dei 200 misti. Al via Ugolkova (Sui), Cusinato (Ita), Pickrem (Can), Douglass (Usa), Yu (Chn), Andison (Can), Margalis (Usa), Kim (Kor) 15.05: Due medaglie d’oro: Russia e Stati Uniti oro con 1’30”51, bronzo per gli azzurri con 1’30”78. Mora leggermente sotto le attese, bene Martinenghi, benissimo Rivolta e Zazzeri. Imprendibili Russia e Usa 15.05: bronzoOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 15.04: A metà gara Usa, Brasile, Russia 15.01: La formazione azzurra è composta da Mora, Martinenghi, Rivolta e Zazzeri 15.59: Queste le nazionali al via della finale della 4×50 stile libero: Polonia, Italia, Brasile, Russia, Egitto, Usa, Norvegia, Lituania 15.57: Non ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11: A metà gara Douglas, Yu, Pickrem 15.09: 12 medaglie per l’Italia, eguagliato Shanghai. Ora la finale dei 200 misti. Al via Ugolkova (Sui), Cusinato (Ita), Pickrem (Can), Douglass (Usa), Yu (Chn), Andison (Can), Margalis (Usa), Kim (Kor) 15.05: Due medaglie d’oro: Russia e Stati Uniti oro con 1’30”51,per gli azzurri con 1’30”78. Mora leggermente sotto le attese, bene Martinenghi, benissimo Rivolta e Zazzeri. Imprendibili Russia e Usa 15.05:OOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 15.04: A metà gara Usa, Brasile, Russia 15.01: La formazione azzurra è composta da Mora, Martinenghi, Rivolta e Zazzeri 15.59: Queste le nazionali al via della finale dellastile libero: Polonia, Italia, Brasile, Russia, Egitto, Usa, Norvegia, Lituania 15.57: Non ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali #vascacorta E' #bronzo per la 4x50 mista! #Mora, #Martinenghi, #Rivolta e #Zazzeri… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 mista maschile Paltrinieri Acerenza Razzetti e Cusinato in finale!… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: c’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl Italia da oro nella 4×50 mista -… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto Vasca Corta: Recap Live Batterie Day 5 - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: c’è… -