LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: bronzo per la 4×50 mista maschile e Matteo Rivolta! Fulmine Miressi (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30: Tra poco c’è l’ultimo italiano in gara oggi. È Alberto Razzetti che prova a conquistare un altro podio iridata dopo l’oro nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 mista. È la volta dei 400 misti 16.21: RECORD DEL MONDO DELLA CANADESE MACNEIL!!! È oro e primato mondiale, il secondo della manifestazione, in 25”27, seconda la connazionale Masse in 25”67, terza la svedese Hansson in 25”86 16.20: Al via nella finale dei 50 dorso: Pilhatsch (Aut), Pigree (Fra), Macneil (Can), Hansson (Swe), Masse (Can), De Waard (Ned), Jensen (Den), Barratt (Aus) 16.18: Questi i finalisti dei 50 rana: Shymanovich, Fink, Martinenghi, Schwingenschlogl, Gomes Junior, Yan, Kamminga, Reitshammer 16.16: Vince il bielorusso Shymanovich con 25”55, Fink secondo con 25”68, terzo Schwingenschlogl 16.14: Al ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30: Tra poco c’è l’ultimo italiano in gara oggi. È Alberto Razzetti che prova a conquistare un altro podio iridata dopo l’oro nei 200 farfalla e ilnei 200. È la volta dei 400 misti 16.21: RECORD DEL MONDO DELLA CANADESE MACNEIL!!! È oro e primato mondiale, il secondo della manifestazione, in 25”27, seconda la connazionale Masse in 25”67, terza la svedese Hansson in 25”86 16.20: Al via nella finale dei 50 dorso: Pilhatsch (Aut), Pigree (Fra), Macneil (Can), Hansson (Swe), Masse (Can), De Waard (Ned), Jensen (Den), Barratt (Aus) 16.18: Questi i finalisti dei 50 rana: Shymanovich, Fink, Martinenghi, Schwingenschlogl, Gomes Junior, Yan, Kamminga, Reitshammer 16.16: Vince il bielorusso Shymanovich con 25”55, Fink secondo con 25”68, terzo Schwingenschlogl 16.14: Al ...

