LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: bronzo per la 4×50 mista maschile e Matteo Rivolta! Fulmine Miressi

17.16: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 6.30 per l'ultima sessione dei Mondiali di Abu Dhabi. Buona serata! 17.15: Italia quinta nel medagliere ma domani ci attendono i fuochi d'artificio. Potrebbe essere un'altra giornata memorabile per gli azzurri 17.13: Oro per il Canada che con 7'32"96 sfiora il record mondiale per 12 centesimi, secondo posto per gli Stati Uniti in 7'36"53, bronzo per la Cina con 7'39"92 17.12: Ai 700 Canada sotto lo split del record del mondo, Usa, Cina 17.11: Ai 600 Canada sempre avanti, Usa e Cina sulla stessa linea 17.09: A metà gara Canada in fuga grazie a Sanchez, poi Cina e Usa 17.07: Ai ...

