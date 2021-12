LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 mista, Razzetti e Rivolta le carte da podio per gli azzurri. C’è Paltrinieri! (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.13: Ci attende una mattinata intensa di batterie con tanti azzurri impegnati. C’è il debutto di Gregorio Paltrinieri nelle batterie dei 1500 stile libero 6.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Abu Dhabi – Le stelle del Mondiale di Abu Dhabi – I convocati dell’Italia per Abu Dhabi – Cronaca della quarta sessione di finali e semifinali – Il medagliere dei Mondiali di Abu Dhabi – Le pagelle della quarta giornata dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.13: Ci attende una mattinata intensa di batterie con tantiimpegnati. C’è il debutto di Gregorio Paltrinieri nelle batterie dei 1500 stile libero 6.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 diinad Abu Dhabi Programma, Orari, Tv e streaming deidiindi Abu Dhabi – Le stelle del Mondiale di Abu Dhabi – I convocati dell’Italia per Abu Dhabi – Cronaca della quarta sessione di finali e semifinali – Il medagliere deidi Abu Dhabi – Le pagelle della quarta giornata dei ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: c’è… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: c'è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl, Italia da oro nella 4x50 mista - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ORO Italia nella 4x50 mista!!! Mora argento nei 50 dorso, Ceccon bronz… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Mondiali in #vascacorta: terza medaglia di giornata, dopo l'oro della 4x50sl e il bronzo de… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Mondiali in #vascacorta: splendido #oro per la 4x50 stile libero e #bronzo di #Ceccon nei 100 misti! #live -