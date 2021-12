LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 mista maschile, Razzetti e Cusinato in finale! Attesa per Paltrinieri (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.30: Il rappresentante di Curacao Bernardina vince la prima batteria dei 100 stile in 50?40 7.28: Queste le semifinaliste dei 100 farfalla donne: Hansson, Curzan, Zhang, Huske, Pudar, Di Liuddo, Wattel, Chimrova, Ugolkova, Osman, Tomanik Diamante, Savard, Giele, MacNeil, Walshe, Bianchi. Eliminata la campionessa europea di Glasgow Shkurdai 7.27: Ci sono due azzurre in finale. L’ultima batteria va alla svedese Hansson in 56?04 davanti a Curzan e Wang. Bianchi in semifinale con l’ultimo tempo disponibile ma con 17 centesimi di vantaggio sulla prima delle eliminate. Di Liddo sesto tempo 7.24: Un’ottima Elena Di Liddo che vince la seconda batteria in 56?95 davanti alla russa Chimrova e alla svizzera Ugolkova 7.22. Quarto posto per Ilaria Bianchi con il tempo di 57?40. Vince la statunitense Huske in 56?59 davanti ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.30: Il rappresentante di Curacao Bernardina vince la prima batteria dei 100 stile in 50?40 7.28: Queste le semifinaliste dei 100 farfalla donne: Hansson, Curzan, Zhang, Huske, Pudar, Di Liuddo, Wattel, Chimrova, Ugolkova, Osman, Tomanik Diamante, Savard, Giele, MacNeil, Walshe, Bianchi. Eliminata la campionessa europea di Glasgow Shkurdai 7.27: Ci sono due azzurre in finale. L’ultima batteria va alla svedese Hansson in 56?04 davanti a Curzan e Wang. Bianchi in semifinale con l’ultimo tempo disponibile ma con 17 centesimi di vantaggio sulla prima delle eliminate. Di Liddo sesto tempo 7.24: Un’ottima Elena Di Liddo che vince la seconda batteria in 56?95 davanti alla russa Chimrova e alla svizzera Ugolkova 7.22. Quarto posto per Ilaria Bianchi con il tempo di 57?40. Vince la statunitense Huske in 56?59 davanti ...

