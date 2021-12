LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 mista maschile, Paltrinieri, Acerenza, Razzetti e Cusinato in finale! Appuntamento alle 15 (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54: E’ un quasi en plein per l’Italia nella penultima sessione di batterie. In finale sono andati la staffetta 4×50 mista uomini, Ilaria Cusinato nei 200 misti, Alberto Razzetti nei 400 misti, che oggi pomeriggio si andranno ad aggiungere a Matteo Rivolta nella caccia alle medaglie 9.53: Questi i finalisti dei 1500 stile libero: Romanchuk, Hafnaoui, Wellbrock, Paltrinieri, Joly, Wiffen, Acerenza, Christiansen 9.51: Ci sono due azzurri in finale! Vince l’ucraino Romanchuk in 14’24?76, secondo posto per il tedesco Wellbrock in 14’25?79, terzo Paltrinieri in 14’28?11 9.50: Ai 1400 Romanchuk, Wellbrock, Paltrinieri, che si stacca dai due di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.54: E’ un quasi en plein per l’Italia nella penultima sessione di batterie. In finale sono andati la staffettauomini, Ilarianei 200 misti, Albertonei 400 misti, che oggi pomeriggio si andranno ad aggiungere a Matteo Rivolta nella cacciamedaglie 9.53: Questi i finalisti dei 1500 stile libero: Romanchuk, Hafnaoui, Wellbrock,, Joly, Wiffen,, Christiansen 9.51: Ci sono due azzurri inVince l’ucraino Romanchuk in 14’24?76, secondo posto per il tedesco Wellbrock in 14’25?79, terzoin 14’28?11 9.50: Ai 1400 Romanchuk, Wellbrock,, che si stacca dai due di ...

