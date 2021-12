L’Italia e i viaggi spaziali: novità per i prossimi dieci anni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Anche L’Italia è pronta per entrare nel business dei viaggi spaziali. Collaborerà con la Virgin Galactic di Richard Branson e la base di lancio, ancora in fase di consolidazione, sarà a Grottaglie in Puglia. Saremo presto pronti per le vacanze nello spazio? Con questa intesa l’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, si sta adoperando per organizzare il primo volo turistico spaziale Made in Italy. Dopo aver sistemato la parte normativa e burocratica, sarà possibile fare le prime prenotazioni, affermano entusiasti dall’agenzia spaziale. L’Italia e i viaggi spaziali – curiosauro.itLa vacanza spaziale David Avino, amministratore delegato di Argotec, azienda che collabora con l’ASI, afferma che in Italia ci sia la filiera completa per pensare ad una vacanza spaziale. (…) Abbiamo sistemi per il ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancheè pronta per entrare nel business dei. Collaborerà con la Virgin Galactic di Richard Branson e la base di lancio, ancora in fase di consolidazione, sarà a Grottaglie in Puglia. Saremo presto pronti per le vacanze nello spazio? Con questa intesa l’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, si sta adoperando per organizzare il primo volo turistico spaziale Made in Italy. Dopo aver sistemato la parte normativa e burocratica, sarà possibile fare le prime prenotazioni, affermano entusiasti dall’agenzia spaziale.e i– curiosauro.itLa vacanza spaziale David Avino, amministratore delegato di Argotec, azienda che collabora con l’ASI, afferma che in Italia ci sia la filiera completa per pensare ad una vacanza spaziale. (…) Abbiamo sistemi per il ...

bellalilli161 : RT @ilgiornale: L'Italia si trova comunque in una situazione molto più sicura rispetto agli altri Paesi europei. Molti connazionali passera… - Valepine67 : RT @AE_Italia: ?? Sono già in viaggio! Milioni di animali stipati in camion e navi sono già in viaggio, dentro e fuori l’Italia, per rispo… - ClaudiaZol2 : RT @AE_Italia: ?? Sono già in viaggio! Milioni di animali stipati in camion e navi sono già in viaggio, dentro e fuori l’Italia, per rispo… - GaiaPluto : RT @AE_Italia: ?? Sono già in viaggio! Milioni di animali stipati in camion e navi sono già in viaggio, dentro e fuori l’Italia, per rispo… - elilassoiana : RT @AE_Italia: ?? Sono già in viaggio! Milioni di animali stipati in camion e navi sono già in viaggio, dentro e fuori l’Italia, per rispo… -