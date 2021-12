L’Italia a un passo dalla zona arancione. Il Governo deciderà giovedì quali misure adottare. Speranza: “Situazione non semplice, serve attenzione” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Italia ben presto potrebbe ritrovarsi in zona arancione a causa, soprattutto, dell’aumento dei ricoveri e dell’avanzata della nuova variante Omicron. Ne è convinto il microbiologo e consulente scientifico per la campagna vaccinale, Guido Rasi, che a Mezz’ora in più ha detto: “Temo che siamo vicini alle zone arancione. In effetti sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri quindi ci stiamo avvicinando, non c’è dubbio”. “Bisogna capire – ha aggiunto il consulente del commissario Figliuolo – se è l’avanzare della Delta o altro. La gente ha capito che il prima è più importante del quale. E’ importante quando fare il vaccino, non quale. E’ importante farlo subito, non aspettare, mentre è irrilevante quale vaccino fare. La macchina vaccinale è ben rodata, i vaccini ci sono, ma è una corsa contro il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021)ben presto potrebbe ritrovarsi ina causa, soprattutto, dell’aumento dei ricoveri e dell’avanzata della nuova variante Omicron. Ne è convinto il microbiologo e consulente scientifico per la campagna vaccinale, Guido Rasi, che a Mezz’ora in più ha detto: “Temo che siamo vicini alle zone. In effetti sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri quindi ci stiamo avvicinando, non c’è dubbio”. “Bisogna capire – ha aggiunto il consulente del commissario Figliuolo – se è l’avanzare della Delta o altro. La gente ha capito che il prima è più importante del quale. E’ importante quando fare il vaccino, non quale. E’ importante farlo subito, non aspettare, mentre è irrilevante quale vaccino fare. La macchina vaccinale è ben rodata, i vaccini ci sono, ma è una corsa contro il ...

Advertising

marcodimaio : #TheEconomist incorona l’Italia “Country of the year”. Per le riforme di Draghi, “internazionalmente rispettato e c… - ivanscalfarotto : Grazie a #Draghi, @TheEconomist nomina l’Italia “Paese dell’anno”. Non è stato né facile né indolore, ma fa bene v… - Steno5Stelle : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia a un passo dalla #zonaarancione. Il Governo deciderà giovedì quali misure adottare. Speranza: 'Situazione non… - LaNotiziaTweet : L’Italia a un passo dalla #zonaarancione. Il Governo deciderà giovedì quali misure adottare. Speranza: 'Situazione… - cadfael2 : -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia passo L'Italia a un passo dalla zona arancione. Il Governo deciderà giovedì LA NOTIZIA