L’Iraq è piegato dalla siccità

Leggi su internazionale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Piogge scarse e sfruttamento eccessivo dei fiumi per l’agricoltura in Turchia, Iran e Siria prosciugano il Tigri e l’Eufrate. Le istituzioni non hanno progetti d’investimento idrico e si limitano a protestare in via ufficiale. Leggi