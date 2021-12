(Di lunedì 20 dicembre 2021)Shuai ritratta tutto. Nega di aver maito qualcuno di averla aggredita sessualmente, assicurando di essere sempre stata nella sua casa di Pechino senza che i suoi movimenti fossero limitati. La tennista cinese ha affrontato per la prima volta la questione di persona da quando è scomparsa all’inizio di novembre dopo che un post sul suo account Weibo verificato avevato l’exZhang Gaoli di abusi sessuali.ha parlato in una breve intervista avuta ieri con il quotidiano di Singapore in lingua cinese Lianhe Zaobao, a un evento a Shanghai della Federazione internazionale di sci fondo.ha anche aggiunto che l’e-mail inviata a Steve Simon, presidente della Women’s Tennis Association, l’associazione del circuito professionistico femminile, per rassicurarlo ...

HuffPostItalia : L'inquietante retromarcia di Peng sull'accusa di stupro all'ex vicepremier -

Ultime Notizie dalla rete : inquietante retromarcia

Yahoo Finanza

Un segnale molto pericoloso eper il regime che aveva promesso di riportare il paese in ... così come ha fattosugli accordi per il clima: ma ha deciso di non farlo". Tecnologia ......e le proteste di molti insegnanti ed ex studenti della scuola rispetto a una direttiva(...tra i giovani di posizioni negazioniste hanno provocato una rapida ma parzialedelle ...La tennista cinese aveva accusato Zhang Gaoli di abusi sessuali, poi era scomparsa. Ora ritratta tutto. Wta: "Preoccupati, serve un'indagine completa e trasparente" ...