L’illustratrice Camilla Falsini per Lollo Caffè | ecco la tazzina limited edition per il sociale

Leggi su 2anews

(Di lunedì 20 dicembre 2021): ecosostenibilità e responsabilità etica esu unarealizzata dal. Il progetto “Insieme per fare del bere”, con cui, in collaborazione con Amref Health Africa e con il supporto di Giobbe Covatta,ha contribuito alla costruzione di una cisterna di acqua in Africa; l’adesione a Treedom,