Libri: è morto Klaus Wagenbach, l'editore tedesco che amava l'Italia

Berlino, 20 dic. - (Adnkronos) - Il leggendario editore e saggista tedesco Klaus Wagenbach, tra i più vivaci, audaci, intraprendenti e innovativi del secondo Novecento europeo, è morto all'età di 91 anni a Berlino circondato "dall'affetto della sua famiglia e dai suoi libri". Lo ha annunciato oggi la casa editrice che porta il suo nome. Wagenbach è considerato uno dei più significativi rappresentanti della cultura tedesca del secondo dopoguerra, segnata dalla necessità di intervenire nelle discussioni pubbliche dopo la dura esperienza della dittatura nazista. È ritenuto l'editore che vanta più precedenti penali (per aver pubblicato i testi del gruppo terroristico tedesco della Raf) ma anche più premi.

Libri: è morto Klaus Wagenbach, l'editore tedesco che amava l'Italia

