**Libri: è morto Klaus Wagenbach, l'editore tedesco che amava l'Italia** (2) (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - Dopo la formazione di libraio Klaus Wagenbach consegue il dottorato nel 1957 con una tesi su Franz Kafka, la cui vita e opera continueranno ad affascinarlo. Il germanista lavora poi come editor, dal 1959, per la casa editrice S. Fischer, e più tardi anche come commentatore presso l'emittente Bayerischer Rundfunk. Perde entrambi i posti di lavoro a causa di una lettera di protesta al procuratore generale in merito all'arresto di un editore tedesco durante una fiera del libro. Nell'autunno del 1964 fonda a Berlino la casa editrice Verlag Klaus Wagenbach. Con le opere giovanili di Wolf Biermann raggiunge tirature notevoli; poi diventa l'editore dei rivoluzionari e, negli esplosivi anni Settanta, della Rote Armee Fraktion (Raf), gruppo terroristico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - Dopo la formazione di libraioconsegue il dottorato nel 1957 con una tesi su Franz Kafka, la cui vita e opera continueranno ad affascinarlo. Il germanista lavora poi come editor, dal 1959, per la casa editrice S. Fischer, e più tardi anche come commentatore presso l'emittente Bayerischer Rundfunk. Perde entrambi i posti di lavoro a causa di una lettera di protesta al procuratore generale in merito all'arresto di undurante una fiera del libro. Nell'autunno del 1964 fonda a Berlino la casa editrice Verlag. Con le opere giovanili di Wolf Biermann raggiunge tirature notevoli; poi diventa l'dei rivoluzionari e, negli esplosivi anni Settanta, della Rote Armee Fraktion (Raf), gruppo terroristico ...

Advertising

mariacarla1963 : RT @Ingestibile79: Non ci posso credere...forse sono morto e sono nel paradiso dei libri ?????? - DobbyPlayChess : RT @Ingestibile79: Non ci posso credere...forse sono morto e sono nel paradiso dei libri ?????? - papel61 : RT @Paolameno: @faberpiredda @CristinaMolendi @tomasomontanari Mussolini assassino? Ah, è morto. E Mengele? E Hitler? Chi ha scritto libri… - DorboMarimba : RT @Ingestibile79: Non ci posso credere...forse sono morto e sono nel paradiso dei libri ?????? - Ingestibile79 : Non ci posso credere...forse sono morto e sono nel paradiso dei libri ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : **Libri morto Il giallo breve di Edgar Wallace, autore caotico e leggendario ... presumibilmente morto ancor prima di cadervi, considerato il coltello piantato nella schiena, ... "Non esistono praticamente libri sui criminali? Solo Lombroso ne ha scritto, facendo un certo scalpore e?...

Sei saggi sotto l'albero ... prendere tra le mani questo libro dell'educatore scozzese Alexander Sutherland Neill (nato a Forfar nel 1883 e morto a Leiston nel 1973) rappresenterà certamente una deliziosa boccata d'aria. Questo ...

**Libri: è morto Klaus Wagenbach, l'editore tedesco che amava l'Italia** Il Sannio Quotidiano Cristina Cattaneo: «Lotto per dare un nome a chi è morto in mare» La più famosa tra i medici legali d’Italia dal 2013 è impegnata che sul fronte dei migranti (fu lei a raccontare la storia del ragazzo con la pagella) e si ...

Libri: Il cielo nella voce, la lirica vista da dentro MARIA FAUSTA GALLAMINI - IL CIELO IN UNA VOCE (Ed Diastema, pp168, euro 14) - Amare la musica e il canto e farne ragione della propria esistenza fin da giovanissima. L'esordio alla Scala, esibizioni c ...

... presumibilmenteancor prima di cadervi, considerato il coltello piantato nella schiena, ... "Non esistono praticamentesui criminali? Solo Lombroso ne ha scritto, facendo un certo scalpore e?...... prendere tra le mani questo libro dell'educatore scozzese Alexander Sutherland Neill (nato a Forfar nel 1883 ea Leiston nel 1973) rappresenterà certamente una deliziosa boccata d'aria. Questo ...La più famosa tra i medici legali d’Italia dal 2013 è impegnata che sul fronte dei migranti (fu lei a raccontare la storia del ragazzo con la pagella) e si ...MARIA FAUSTA GALLAMINI - IL CIELO IN UNA VOCE (Ed Diastema, pp168, euro 14) - Amare la musica e il canto e farne ragione della propria esistenza fin da giovanissima. L'esordio alla Scala, esibizioni c ...