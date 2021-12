Liberale e cosmopolita | Macron è il perfetto superuomo nietzschiano

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Questo articolo è stato pubblicato su Un Foglio Internazionale, l'inserto a cura di Giulio Meotti ogni lunedì sul Foglio “Emmanuelè un politico. Almeno questa è la tesi che emerge dall’opera di Hugo Drochon, uno dei più importanti intellettuali che sostengono il presidente francese”. Così inizia l’articolo dello studioso francofono Blake Smith su Unherd. Drochon crede che Nietzsche sia un profeta, piuttosto che un critico, della nostra epoca. L’ambizione del filosofo tedesco di unificare l’Europa attraverso “un élite culturale” indipendente dalla moralità cristiana è stata una fonte di ispirazione per. Secondo Smith, il presidente francese ha conseguito il sogno di Nietzsche. L’autore sostiene che, al contrario di quanto credono in molti, Nietzsche non era un critico della democrazia e del ...