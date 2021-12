L’esperto inglese | “Diamo ai politici scenari catastrofici perché ce li chiedono loro”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La domanda se la sono posta in tanti: sono le previsioni catastrofiche dei “tecnici” a provocare le restrizioni, oppure servono solo a giustificare ex post le misure liberticide che il governo intende prendere? Il sospetto è riaffiorato ieri su Twitter in un interessante botta e risposta tra il direttore del settimanale britannico Spectator, Frasen Nelson, e il professor Graham Medley che guida il team di cervelloni del Sage, l’ente governativo che realizza modelli probabilistici per il governo di Boris Johnson. Come riporta oggi Alessandro Rico su la Verità, il dibattito nasceva dalla pericolosità della variante Omicron. In Gran Bretagna i contagi sono in costante aumento, anche se non seguiti così tanto da ricoveri e decessi. L’ultima pubblicazione del Sage ipotizzava tra i 200 e 6.000 morti al giorno in base alle regole che il governo deciderà di varare. I giornali italiani hanno ...