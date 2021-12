L’epidemiologo Vespignani | «Prepariamoci | ci vorrà una nuova dose di vaccino ogni anno»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 dicembre 2021)Alessandro, direttore del Network Science Institute alla Northeastern University di Boston, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica dice che ciun richiamoper ilcontro Covid-19. E che l’Italia non deve bruciare il vantaggio competitivo sulle altre nazioni europee nella lotta al Coronavirus. «Le lamentele sulla terza o la quartanon hsenso. Ci sono moltissime malattie su cui abbiamo fatto infiniti richiami. Omicron è la coda finale? Non lo sappiamo, nulla vieta che dopo arrivi altro. Forse abbiamo sbagliato la comunicazione, dando l’impressione che le due dosi fossero l’arma risolutiva. Non è così: ilè importantissimo, ma è possibile che vada modificato, forse ...