Lemmy Kilmister | il musicista che amava le slot machines

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Osserviamo da vicino la storia diper scoprire quanto il gioco d’azzardo abbia influito sulla sua indimenticabile musicae la passione per leIn alcuni paesi degli Stati Uniti, così come in tanti altri stati del mondo, il gioco d’azzardo è molto popolare, e coinvolge, oltre alle persone comuni, anche molte celebrità. Tuttavia, la maggior parte degli artisti, dei musicisti e degli attori non desidera palesare l’interesse nei confronti di queste abitudini ed evita di manifestare platealmente la passione per il gioco d’azzardo. A prendere completamente le distanze da questa visione fu Ian Fraser, meglio conosciuto come. Fondatore, cantante e bassista dei Motörhead, band heavy metal ...

Advertising

Polymarti : RT @LANZZA: Solo uno, Lemmy Kilmister. - LANZZA : Solo uno, Lemmy Kilmister. - izzo_kunibio : @SchoneKapelle @faberskj @3dc8 La sala revival... Ti direi bei ricordi, però li dentro, come diceva il grande Lemmy… - SantuarioRockSv : Joey DeMaio - Lemmy Kilmister #Manowar #Motörhead Sin su mostacho se ve diferente Lemmy.. - orsomarrone : 5 folli momenti della vita di Lemmy Kilmister -

Ultime Notizie dalla rete : Lemmy Kilmister

Artribune

In una camera dell'hotel nel corso di una notte del 1974scrisse una canzone dal titolo Motorhead , il medesimo nome che avrebbe dato di lì a poco alla propria band. I lavori di ...Il basso Rickenbacker ha soprattutto un nome, quello lan Frazer, in arte. Chi racconta di averlo scelto per la forma. "Faccio di tutto per l'immagine - sempre. Prendi un basso bello,...Il leader dei Doors, Jim Morrison, ci ha abitato per buona parte del 1970. Poco più tardi vi soggiornarono i Rolling Stones e a seguire i Led Zeppelin. Tutti gli aneddoti dell'iconico hotel affacciato ...Graham Mitchell, who was MOTÖRHEAD's tour manager in the late 1970s and early ‘80s, was also an avid photography enthusiast. A new large-format tabletop book, Fast & Loose: Snapshots from the Graham ...