L’emergenza permanente nasconde carenze strutturali (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Emergenza” è uno dei termini che maggiormente ricorrono nel dibattito pubblico, ma nella quasi totalità dei casi a sproposito. Non lo è la mancanza di posti letto per le persone senza fissa dimora nella stagione fredda che si rinnova ogni anno. Non lo è quella idrogeologica, che insiste su territori cementificati selvaggiamente e privi di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Emergenza” è uno dei termini che maggiormente ricorrono nel dibattito pubblico, ma nella quasi totalità dei casi a sproposito. Non lo è la mancanza di posti letto per le persone senza fissa dimora nella stagione fredda che si rinnova ogni anno. Non lo è quella idrogeologica, che insiste su territori cementificati selvaggiamente e privi di

Advertising

markbel69 : RT @GiuseppePalma78: L' #emergenza - sia essa sanitaria, ambientale o altro - è lo strumento per governare senza le Costituzioni, le quali… - LuigiF97101292 : RT @ItaliaNewsYT: @lorenzdonofrio Mettere un obiettivo impossibile per giustificare l'emergenza permanente, easy... - ItaliaNewsYT : @lorenzdonofrio Mettere un obiettivo impossibile per giustificare l'emergenza permanente, easy... - ForzaMarche : RT @frabattistoni: #AGRIFISH: Con il Piano di emergenza per garantire l'#approvvigionamento e la #sicurezzaalimentare, la Commissione e gli… - curiosamen : RT @GiuseppePalma78: L' #emergenza - sia essa sanitaria, ambientale o altro - è lo strumento per governare senza le Costituzioni, le quali… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza permanente Omicron spegne le luci di New York Balzo di contagi ma nessun lockdown Corriere della Sera