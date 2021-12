Legge di Bilancio, 120 milioni di euro in tre anni per psicologi a scuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) 120 milioni in tre anni per garantire i servizi di supporto psicologico a scuola per combattere le forme di malessere legate alla pandemia Covid. E' quanto prevede uno degli emendamenti alla manovra concordati fra maggioranza e governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) 120in treper garantire i servizi di supportoco aper combattere le forme di malessere legate alla pandemia Covid. E' quanto prevede uno degli emendamenti alla manovra concordati fra maggioranza e governo. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Eh cara mia, fare funzionare una commissione bilancio non è mica semplice. L'unica gestione normale della legge di… - elio_vito : Oggi iniziano appena le votazioni in Commissione al Senato, in genere il 20dicembre si stava votando la terza o la… - matteosalvinimi : Telecamere in asili e case di riposo subito, accidenti!!! La Lega ha presentato un emendamento, a mia prima firma,… - Ema_Rocchetti : @sarabanda_ che sia dei migliori è sempre relativo. che sia anche troppo per voi vedovelle dei cialtroni è inoppugn… - Ipsoa : Legge di Bilancio 2022, stop alle delocalizzazioni. Per chi, con quali regole e sanzioni? -