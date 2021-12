Legato, picchiato ed ucciso a Tor Sapienza. Il giallo sulla morte dell’operaio egiziano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma. Si segue la pista dell’omicidio. O almeno questa sembra essere l’ipotesi maggiormente convincente per gli inquirenti che si stanno occupando del caso e che mantengono il massimo riserbo sulla questione. La dinamica della morte dell’operaio egiziano trovato morto con mani e piedi legati in un’intercapedine di un complesso popolare di viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza. Si chiamava Gala Emad Mohammed Abou Elmaatu. Leggi anche: Roma, modella precipita dal terrazzo, morta sul colpo: aveva 19 anni, chi è la vittima I primi passi delle indagini dei Carabinieri di Montesacro vanno dunque nella direzione del giallo. Prima del drammatico ritrovamento, era stato dato una allarme di scomparsa, precisamente il 12 dicembre scorso da parte del fratello ed altri connazionali. Dunque, sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma. Si segue la pista dell’omicidio. O almeno questa sembra essere l’ipotesi maggiormente convincente per gli inquirenti che si stanno occupando del caso e che mantengono il massimo riserboquestione. La dinamica dellatrovato morto con mani e piedi legati in un’intercapedine di un complesso popolare di viale Giorgio Morandi, a Tor. Si chiamava Gala Emad Mohammed Abou Elmaatu. Leggi anche: Roma, modella precipita dal terrazzo, morta sul colpo: aveva 19 anni, chi è la vittima I primi passi delle indagini dei Carabinieri di Montesacro vanno dunque nella direzione del. Prima del drammatico ritrovamento, era stato dato una allarme di scomparsa, precisamente il 12 dicembre scorso da parte del fratello ed altri connazionali. Dunque, sarebbe ...

