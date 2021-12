Lecce-Vicenza, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lecce-Vicenza in campo questa sera dalle 20.30 al “Via del Mare”, per la 18a giornata del campionato di Serie B 21-22. Le due squadre viaggiano in classifica su latitudini ben diverse, ma entrambe hanno la necessità di punti e di mettersi alle spalle le recenti sconfitte. Ecco come le due compagini potrebbero presentarsi in campo all’inizio. Statistiche e curiosità di Lecce-Vicenza La squadra di casa arriva all’incontro di questa sera con 31 punti in classifica (8 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte) e dopo la sconfitta patita in trasferta sul campo del Pisa, vincente grazie al gol messo a referto da Sibilli nel corso della ripresa. Lo scivolone avuto in toscana, ha interrotto la lunga lista di risultati positivi, costruita dalla squadra di Baroni con 9 vittorie e 7 pareggi. In casa il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)in campo questa sera dalle 20.30 al “Via del Mare”, per la 18a giornata del campionato diB 21-22. Le due squadre viaggiano in classifica su latitudini ben diverse, ma entrambe hanno la necessità di punti e di mettersi alle spalle le recenti sconfitte. Ecco come le due compagini potrebbero presentarsi in campo all’inizio. Statistiche e curiosità diLa squadra di casa arriva all’incontro di questa sera con 31 punti in classifica (8 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte) e dopo la sconfitta patita in trasferta sul campo del Pisa, vincente grazie al gol messo a referto da Sibilli nel corso della ripresa. Lo scivolone avuto in toscana, ha interrotto la lunga lista di risultati positivi, costruita dalla squadra di Baroni con 9 vittorie e 7 pareggi. In casa il ...

