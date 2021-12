Lecce-Vicenza posticipata: il motivo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salta un’altra partita nel campionato di Serie B, non si disputerà la sfida tra Lecce e Vicenza valida per la 18esima giornata del torneo cadetto. Si sono registrati casi positivi al Covid-19 in casa Lecce, la decisione è stata quella di posticipare il match. “Preso atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i salentini “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salta un’altra partita nel campionato di Serie B, non si disputerà la sfida travalida per la 18esima giornata del torneo cadetto. Si sono registrati casi positivi al Covid-19 in casa, la decisione è stata quella di posticipare il match. “Preso atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i salentini “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha ...

