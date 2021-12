Le violenze contro le persone Rom e Sinti non sono mai finite (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 17 novembre 2021, Olga, una bambina rom di 8 anni, è morta dopo un’agonia durata 70 minuti (è volontà della famiglia non divulgarne il cognome). Alle 5.30 circa, all’ingresso di un complesso industriale a Keratsini, nel Pireo, Atene, la bambina viene schiacciata da un cancello elettronico. Dopo l’incidente, diversi dipendenti si accorgono della sua presenza, qualcuno la tocca per verificare che sia viva, ma nessuno si ferma per soccorrerla. Dopo 70 minuti e un’altra chiusura del cancello, Olga muore. L’indagine del coroner ha sottolineato l’agonia della bambina, morta in assenza di soccorso, intrappolata tra il cancello di metallo e il muro. L’incidente che ha ucciso Olga non somiglia poi così tanto a un incidente. Sebbene la dinamica iniziale sia assolutamente casuale, la morte della bambina è chiaramente dovuta all’omissione di soccorso. E quale bambino non viene soccorso da ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 17 novembre 2021, Olga, una bambina rom di 8 anni, è morta dopo un’agonia durata 70 minuti (è volontà della famiglia non divulgarne il cognome). Alle 5.30 circa, all’ingresso di un complesso industriale a Keratsini, nel Pireo, Atene, la bambina viene schiacciata da un cancello elettronico. Dopo l’incidente, diversi dipendenti si accorgono della sua presenza, qualcuno la tocca per verificare che sia viva, ma nessuno si ferma per soccorrerla. Dopo 70 minuti e un’altra chiusura del cancello, Olga muore. L’indagine del coroner ha sottolineato l’agonia della bambina, morta in assenza di soccorso, intrappolata tra il cancello di metallo e il muro. L’incidente che ha ucciso Olga non somiglia poi così tanto a un incidente. Sebbene la dinamica iniziale sia assolutamente casuale, la morte della bambina è chiaramente dovuta all’omissione di soccorso. E quale bambino non viene soccorso da ...

