Le vere luci del Natale, Elektra o il Grande Fratello Vip? La tv del 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 20 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Macchie”: la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro. Su Canale5 alle 21.40 spazio al “Grande Fratello ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Macchie”: la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro. Su Canale5 alle 21.40 spazio al “...

Kr4k3n_MMXXI : Città delle civiltà decadenti, con molte luci finte e molte ombre vere. - pandistelle : Si ma solo se 'LE LUCI' si possono illuminare con le lucette vere - safetynetdan : prendere la metro dopo 5 shottini e 1 cocktail è un vibe tipo le luci sono vere o no vabbè - PrimaBergamo : Sanremo, un Natale tra luci e colori: Se cercate un Natale ricco di luci e colori, Sanremo vi attende: e non vi del… - FogliodiSicilia : DODICI MESI di luci ed ombre in questo 2021 dopo i lockdown forzati dell’annus horribilis 2020, dopo una situazione… -